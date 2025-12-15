NAIGAI: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NAIGAI hat am 12.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

NAIGAI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 9,05 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -13,380 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 3,05 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 5,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at