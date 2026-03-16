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16.03.2026 06:31:29
NAIGAI präsentierte Quartalsergebnisse
NAIGAI hat am 13.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 55,41 JPY gegenüber 50,38 JPY im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NAIGAI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,33 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,29 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6,41 JPY, nach 12,33 JPY im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 13,36 Milliarden JPY gegenüber 13,16 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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