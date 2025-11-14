|
14.11.2025 06:31:28
Naigai Tec: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Naigai Tec hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 75,33 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 47,05 JPY je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,03 Milliarden JPY – eine Minderung von 0,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,05 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
