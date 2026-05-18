Naigai Tec mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Naigai Tec hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 130,69 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 134,02 JPY je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,43 Prozent auf 9,60 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 277,74 JPY gegenüber 299,93 JPY im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 7,71 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 32,61 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 35,34 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at