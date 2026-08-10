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10.08.2026 06:31:29
Naigai Tec stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Naigai Tec hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Naigai Tec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 103,80 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 13,42 JPY je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Naigai Tec in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 59,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,54 Milliarden JPY im Vergleich zu 7,21 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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