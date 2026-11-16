Naigai Tec veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Naigai Tec veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 128,89 JPY. Im Vorjahresviertel waren 75,33 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Naigai Tec im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,12 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 8,03 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at