Naikai Zosen stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Naikai Zosen hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 429,36 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Naikai Zosen ein EPS von 78,68 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 14,02 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,86 Milliarden JPY umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 1356,60 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Naikai Zosen 600,56 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,30 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 47,02 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 44,65 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at