Naikai Zosen zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Naikai Zosen lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 287,70 JPY, nach 310,95 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 11,34 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 5,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Naikai Zosen 12,00 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at