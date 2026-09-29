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29.09.2026 06:31:29
Naito stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Naito lud am 28.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,48 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,76 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Naito 12,53 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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