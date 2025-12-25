Naito: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Naito gab am 24.12.2025 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,03 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,84 Milliarden JPY – eine Minderung von 3,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,28 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at