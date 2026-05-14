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14.05.2026 06:31:29
Najran Cement Company Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Najran Cement Company Registered präsentierte in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,04 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,100 SAR je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,04 Prozent auf 123,0 Millionen SAR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 135,2 Millionen SAR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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