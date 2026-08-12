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12.08.2026 06:31:29
Najran Cement Company Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Najran Cement Company Registered präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 SAR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,030 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 123,8 Millionen SAR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 124,7 Millionen SAR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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