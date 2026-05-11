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11.05.2026 06:31:29
Nakabayashi hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Nakabayashi hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS belief sich auf 38,57 JPY gegenüber 43,45 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,20 Milliarden JPY – ein Plus von 2,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nakabayashi 16,73 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 70,75 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 72,66 JPY je Aktie generiert.
Nakabayashi hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 61,60 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 62,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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