Nakabayashi öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nakabayashi stellte am 06.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 23,84 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nakabayashi 16,23 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Nakabayashi 16,18 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16,89 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at