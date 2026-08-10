Nakabayashi präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nakabayashi veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 16,43 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 21,38 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 14,09 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,24 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at