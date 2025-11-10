|
Nakabayashi: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Nakabayashi veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -13,04 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nakabayashi ein EPS von 7,46 JPY in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nakabayashi in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,13 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13,98 Milliarden JPY im Vergleich zu 15,06 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
