Nakabayashi veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nakabayashi lud am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 16,95 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -13,040 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,20 Milliarden JPY – ein Plus von 1,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nakabayashi 13,98 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at