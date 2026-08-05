Nakabohtec Corrosion Protecting: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nakabohtec Corrosion Protecting hat am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 95,86 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nakabohtec Corrosion Protecting -103,510 JPY je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,88 Prozent auf 1,56 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,73 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at