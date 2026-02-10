Nakabohtec Corrosion Protecting gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nakabohtec Corrosion Protecting hat sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 155,97 JPY gegenüber 160,77 JPY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Nakabohtec Corrosion Protecting mit einem Umsatz von insgesamt 4,14 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 11,30 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at