Nakabohtec Corrosion Protecting: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nakabohtec Corrosion Protecting hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 14,17 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 68,18 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nakabohtec Corrosion Protecting in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,26 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at