Nakabohtec Corrosion Protecting: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nakabohtec Corrosion Protecting äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 361,87 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nakabohtec Corrosion Protecting noch ein Gewinn pro Aktie von 252,39 JPY in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 5,78 Milliarden JPY, gegenüber 5,80 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,33 Prozent präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 482,51 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Nakabohtec Corrosion Protecting 425,54 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 14,90 Milliarden JPY gegenüber 14,73 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at