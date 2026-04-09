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09.04.2026 06:31:29
Nakakita Seisakusho: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Nakakita Seisakusho gab am 07.04.2026 die Zahlen für das am 28.02.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 104,97 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nakakita Seisakusho 53,66 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 6,71 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 31,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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