Nakakita Seisakusho informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nakakita Seisakusho lud am 06.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 129,11 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 70,79 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 7,31 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 21,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at