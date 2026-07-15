Nakakita Seisakusho legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nakakita Seisakusho lud am 14.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 133,83 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 138,19 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 8,16 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nakakita Seisakusho 7,79 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 494,10 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Nakakita Seisakusho ein Gewinn pro Aktie von 490,83 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Nakakita Seisakusho in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 23,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 29,25 Milliarden JPY im Vergleich zu 23,77 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at