Nakakita Seisakusho stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nakakita Seisakusho hat am 07.10.2025 die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 126,19 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 228,19 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,08 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 45,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,85 Milliarden JPY in den Büchern standen.

