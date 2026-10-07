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07.10.2026 06:31:28
Nakakita Seisakusho: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Nakakita Seisakusho hat am 06.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 82,89 JPY. Im Vorjahresviertel waren 126,19 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Nakakita Seisakusho im vergangenen Quartal 7,20 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nakakita Seisakusho 7,08 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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