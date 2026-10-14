NAKAMOTO PACKS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NAKAMOTO PACKS hat am 13.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 124,11 JPY gegenüber 56,84 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,30 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,66 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at