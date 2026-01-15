NAKAMOTO PACKS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NAKAMOTO PACKS hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 68,61 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 42,33 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,65 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 12,45 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

