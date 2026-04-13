13.04.2026 06:31:29

NAKAMOTO PACKS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NAKAMOTO PACKS ließ sich am 10.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NAKAMOTO PACKS die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 57,46 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NAKAMOTO PACKS 43,17 JPY je Aktie verdient.

Umsatzseitig standen 12,00 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 2,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NAKAMOTO PACKS 12,31 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 245,07 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte NAKAMOTO PACKS 225,39 JPY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 49,64 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte NAKAMOTO PACKS einen Umsatz von 49,13 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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