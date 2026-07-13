13.07.2026 06:31:29

NAKAMOTO PACKS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NAKAMOTO PACKS hat am 10.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 61,27 JPY, nach 62,16 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 12,77 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schlussendllich etwas schwächer -- US-Börsen ziehen an -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit positiven Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag etwas höher. Der deutsche Aktienmarkt tendierte leicht nach unten. Die Wall Street bewegte sich auf grünem Terrain. Die Anleger in Asien griffen am Freitag mehrheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen