NAKAMOTO PACKS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NAKAMOTO PACKS hat am 10.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 61,27 JPY, nach 62,16 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 12,77 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at