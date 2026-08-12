NAKAMURA CHOUKOU: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NAKAMURA CHOUKOU lud am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -10,88 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NAKAMURA CHOUKOU ein EPS von 21,23 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 290,9 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 61,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NAKAMURA CHOUKOU 746,4 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at