Nakamuraya öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nakamuraya äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 144,80 JPY. Im Vorjahresquartal waren -123,140 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,49 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 3,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,66 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at