Nakamuraya: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nakamuraya präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Nakamuraya hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 68,14 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -106,670 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,11 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,84 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at