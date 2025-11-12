Nakamuraya: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nakamuraya stellte am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 106,67 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -98,830 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Nakamuraya 6,84 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7,08 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at