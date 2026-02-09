|
Nakamuraya zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Nakamuraya hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 248,56 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 233,52 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13,43 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,43 Milliarden JPY in den Büchern standen.
