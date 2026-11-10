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10.11.2026 06:31:29
Nakanishi Mfg legte Quartalsergebnis vor
Nakanishi Mfg hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 150,40 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 133,75 JPY erwirtschaftet worden.
Nakanishi Mfg hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,34 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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