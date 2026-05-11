11.05.2026 06:31:29

Nakanishi Mfg stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nakanishi Mfg hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 290,26 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 156,04 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,74 Prozent auf 15,32 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Nakanishi Mfg hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 356,77 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 287,78 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 41,01 Milliarden JPY – ein Plus von 2,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Nakanishi Mfg 39,93 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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