Nakanishi Mfg stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nakanishi Mfg hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Nakanishi Mfg hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 61,58 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -71,190 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nakanishi Mfg in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,25 Milliarden JPY im Vergleich zu 5,21 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at