12.11.2025 06:31:28
Nakanishi Mfg vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Nakanishi Mfg hat am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
In Sachen EPS wurden 133,75 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nakanishi Mfg 132,86 JPY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,98 Prozent auf 11,71 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
