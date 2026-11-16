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16.11.2026 06:31:29
NAKANISHI mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
NAKANISHI hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 26,36 JPY. Im Vorjahresviertel hatte NAKANISHI 16,00 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat NAKANISHI im vergangenen Quartal 23,17 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NAKANISHI 19,56 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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