NAKANO: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NAKANO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 38,08 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NAKANO ein EPS von 31,79 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,07 Prozent auf 35,74 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at