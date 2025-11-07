Nakayama Steel Works: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nakayama Steel Works äußerte sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11,64 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 27,98 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,91 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 37,71 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41,85 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at