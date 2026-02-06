Nakayama Steel Works stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nakayama Steel Works hat am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,83 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 24,24 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Nakayama Steel Works mit einem Umsatz von insgesamt 33,11 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 17,48 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at