Nakayama Steel Works stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nakayama Steel Works gab am 08.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 14,65 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 21,54 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nakayama Steel Works in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 38,60 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 39,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 45,44 JPY, nach 105,14 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 12,42 Prozent auf 169,33 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 148,31 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at