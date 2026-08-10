Nakayama Steel Works verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nakayama Steel Works lud am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 35,28 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 19,98 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 38,30 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 38,90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at