NAKAYAMAFUKU legte Quartalsergebnis vor

NAKAYAMAFUKU veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 14,49 JPY gegenüber 13,82 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,73 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,29 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at