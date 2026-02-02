NAKAYAMAFUKU: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

NAKAYAMAFUKU hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,12 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 18,39 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 11,68 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at