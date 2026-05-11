NAKAYAMAFUKU stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NAKAYAMAFUKU hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 11,79 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NAKAYAMAFUKU 4,41 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 11,06 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,97 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 34,37 JPY beziffert, während im Vorjahr 27,25 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,14 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 43,05 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 40,95 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at