NAKAYAMAFUKU stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NAKAYAMAFUKU hat am 31.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NAKAYAMAFUKU ein EPS von 3,88 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NAKAYAMAFUKU in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,03 Milliarden JPY im Vergleich zu 9,94 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at