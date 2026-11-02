02.11.2026 06:31:29

NAKAYAMAFUKU: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

NAKAYAMAFUKU veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 9,15 JPY gegenüber 1,64 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat NAKAYAMAFUKU 11,03 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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